Fitarco: Mijno conquista il titolo italiano Para-Archery 2022

Conclusa la XXXIV edizione dei Campionati Italiani Paralimpici outdoor di tiro con l'arco. La due giorni, organizzata allo stadio di atletica di Lanciano (CH) dagli Arcieri Anxanon, è stata un successo grazie soprattutto alle prestazioni degli atleti azzurri che oggi si sono sfidati per il podio assoluto, mettendo in scena dei match di altissimo livello. Arrivati in Abruzzo direttamente dalla trasferta di Nove Mesto, gli atleti della Nazionale giocandosi il tricolore hanno svolto un ultimo test agonistico in vista degli Europei Paralimpici che verranno ospitati a Roma la prima settimana di agosto.