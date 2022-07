Cuneo Volley: confermata la regia, Matteo Pedron rimane a Cuneo

Cuneo potrà ancora contare sulle alzate di Matteo Pedron , una certezza che il Club biancoblù e il nuovo coach non potevano farsi sfuggire. La regia è confermata, Pedro pronto ad affrontare il nuovo anno: «Sono molto contento di giocare un’altra stagione con una società importante come Cuneo. Lo scorso anno abbiamo raggiunto degli ottimi risultati, riportando entusiasmo nell’ambiente, ora c’è tanta voglia di migliorare quanto fatt. Già nel breve confronto, Max mi ha subito fatto capire che ha tanta voglia di lavorare e farci migliorare. Sarà un campionato competitivo, molte squadre si sono rinforzate, ma noi lotteremo al massimo per riconfermarci e sono sicuro che i Blu Brothers e tutto il pubblico ci supporteranno come sempre».

Entusiasta e impaziente di iniziare a lavorare insieme, coach Giaccardi ha le idee chiare su Pedron: «Matteo secondo me è un palleggiatore di alto livello e lo ha dimostrato nelle sue stagioni di A2. Mi piacerebbe fare con lui un percorso in cui fa il passaggio, dove possa raggiungere delle prospettive di ancor più alta categoria per il futuro e perché no, magari con Cuneo. Ho grande fiducia e stima del giocatore, della persona non posso ancora dire perché non ci conosciamo, ma sono sicuro non avremo problemi. Lui è uno dei tasselli fondamentali di questo progetto».

Clicca sul link per guardare il video.

Photo e video credit: Bexsquared Films