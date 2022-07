Fitarco: i risultati del Campionato Regionale 3D

L’ultimo evento regionale del 2022 è andato in scena domenica 17 luglio a Bra (CN), organizzato dall’ Arclub I Falchi di Bra , e ha visto la partecipazione di 118 arcieri di 18 differenti società regionali competere per i titoli assoluti nelle quattro divisioni: Arco Istintivo, Arco Nudo, Compound e Longbow (under e over 20). Dopo la mattinata dedicata alle frecce di qualifica, sulle 24 piazzole di gara, il pomeriggio ha visto in gara i migliori quattro arcieri individuali e le migliori quattro squadre, giocarsi i titoli regionali 3D.

Mimmo Liccese (Arcieri Clarascum) ha la meglio, nel compound maschile, in finale 39-32 su Cristiano Carosso (Arcieri delle Alpi), terzo posto per Fabio Diano (Arcieri delle Alpi) vincente su Marco Bruno (Iuvenilia). Al femminile, è Anna Bonzani (Arcieri Cameri) a ottenere la vittoria 42-35 su Noemi Matzutzi (Iuvenilia), terza posizione per Gelsomina Di Michele (Arcieri delle Alpi) che ha la meglio nel derby contro Angela Giudice.

Titolo per Cesare Lafranco (Arcieri del Sesia), nell’arco Istintivo maschile, battendo 34-28 Gianfranco Piovano (Arcieri delle Alpi), completa il podio Fabio Bresso (Arclub I Falchi Bra) su Davide Lingua (Arclub Fossano). Al femminile, Stefania Capobianco (Arc. Comp. degli Orsi) vince di una lunghezza 24-23 su Laura Filangieri (Arclub I Falchi Bra); nel derby casalingo per il bronzo, ha la meglio Cristina Grozavu su Edda Aramini.

Davide Costantino (Iuvenilia) è il campione regionale arco nudo maschile, battendo in finale 35-31 Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano), terza piazza per Alessandro Di Nardo (Arcieri delle Alpi) su Stefano Reggiani (Arcieri Conte Rosso). Al femminile, Barbara Sandron (Arcieri Lanche e Roero) si impone 33-30 su Federica Rampa (Arcieri delle Alpi), completa il podio Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) che batte Annamaria Cavallero (Arc. Comp. degli Orsi).

Vittoria per Fabio Abrate (Arclub I Falchi Bra), nel longbow maschile, 34-26 contro Danilo Fornasier (Arcieri delle Alpi), terza posizione per Paolo Bergese (Arclub Fossano) su Luigi Gastaldi (Arcieri Città della Paglia). Al femminile, Giulia Barbaro (Arcieri i Gatti) batte 29-18 Adele Venturi (Arclub I Falchi Bra), completa il podio Cristiana Fiorano (Arcieri I Gatti) che vince alla freccia di spareggio contro Sonia Picco (Arclub Fossano).

Passando alle sfide Under20, nel compound maschile, Christian Messina (Arcieri Langhe e Roero) ha la meglio 36-35 su Luca Spano (Arcieri del Sesia). Mattia Murialdo (Arcieri delle Alpi) si impone 25-5 su Giona Di Mitro, nell’istintivo maschile; terzo posto per Massimo Oliviero (Arclub I Falchi Bra). Al femminile podio tutto per l’Arclub I Falchi Bra: titolo regionale per Elisabetta Grozavu, secondo posto per Serena Gagliardo e bronzo per Francesca Brandino.

Gian Lorenzo Soldi (Arcieri di Volpiano) ottiene il titolo regionale nell’arco nudo maschile battendo 32-30 Claudio Aichino (Arcieri delle Alpi), terza posizione per Leonardo Campisi (Arcieri dell’Elice) nel derby contro Jacopo Dotta. Nel femminile, sfida secca tra Cristina Costamagna (Arcieri Langhe e Roero) e Elena Scapinello (Arcieri Varian), in cui la cuneese si impone 26-15.

Nella divisione longbow vittoria per Tiziano Piumatti (Arclub I Falchi Bra) al maschile ed Elisabetta Messina (Arcieri Langhe e Roero) al femminile.

Gli Arcieri delle Alpi (Di Nardo, Diano, Fornasier) conquistano il titolo a squadre maschile battendo in finale 99-90 gli Arcieri Iuvenilia (Battuello, Costantino, Bruno), completano il podio i padroni di casa dell’Arclub I Falchi Bra (Abrate, Batignani, Gagliardo) sugli Arcieri Clarascum (Bergia, Liccese, Marocco). Finale secca al femminile, con gli Arcieri Langhe e Roero (Mina, Sandron, Vaschetto) che si impongono 67-61 sugli Arcieri delle Alpi (Giordano, Giudice, Rampa).

Premio speciale per l’arciere più giovane della gara, Massimo Oliviero (Arclub I Falchi Bra) classe 2011, ideato e consegnato dall’Unione Nazionale Veterani Sportivi, che ha sostenuto l’intera manifestazione.

Risultati completi cliccando su questo link.