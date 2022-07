Martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 settembre tornano a Padelcity le Masterclass di Seba Nerone! Non perdere l'occasione di allenarti con il campione argentino! I posti sono limitati: prenota ora e assicurati uno slot per la tappa di settembre. Per info e prenotazioni chiama o scrivi su WhatsApp al numero +39 327 813 9293.