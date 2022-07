JBM: Gabriele Longo nello staff tecnico

La Novipiù JB Monferrato comunica che Gabriele Longo farà parte dello staff tecnico di coach Andrea Valentini e del suo vice Stefano Comazzi come assistente allenatore. Siciliano classe 1997, inizia il suo percorso da allenatore in quel di Trapani dove inizialmente da giocatore-allenatore comincia ad interfacciarsi con alcuni gruppi del settore giovanile. Poi si trasferisce a Torino per motivi universitari dove frequenta la facoltà di Scienze delle Attività Motorie e Sportive. Nel 2017 approda alla PMS Moncalieri dove segue le formazioni U13 e U18 Eccellenza.

Successivamente passa all’interno del progetto Novipiù Campus Piemonte dove in quattro stagioni si ritrova a collaborare con alcuni dei più importanti allenatori d’Italia per quanto riguarda il Settore Giovanile. Nel 2020/2021 allena le formazioni U18 e C Silver conquistando il quarto posto a livello regionale. Nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di assistente allenatore per la prima squadra di Basket Mestre e allenatore della compagine Under 19. Per accrescere le proprie competenze Gabriele è iscritto all’Università di Management dello Sport. Ancora una curiosità: nel 2017 ha svolto proprio a Casale Monferrato il corso allenatore. Docente istruttore di quell’edizione il nostro Stefano Comazzi.

Gabriele Longo - Assistente Allenatore Novipiù JB Monferrato: «Sono contentissimo dell’opportunità che si è creata qui in Monferrato. Conosco molto bene le dinamiche della pallacanestro in questa zona. Nonostante le origini siciliane sono ormai diversi anni che vivo in Piemonte ed ho affrontato tante volte le compagini di Casale Monferrato sia ai tempi di Moncalieri che Novipiù Campus. Il primo approccio con lo staff tecnico è stato molto positivo. È stata costruita una squadra giovane e con alcuni di questi giocatori ho avuto il piacere di incrociarmi già nelle passate esperienze. Il fulcro del lavoro sarà in settimana. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione e cominciare sul campo».