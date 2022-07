BC Settimo: contro Cagliari una vittoria a testa

I quattro precedenti scontri disputati ad Iglesias sono stati molto tirati e Cagliari , forte di una prima parte del lineup di ottimo livello, è sempre riuscita a risolvere a proprio favore anche situazioni di buon vantaggio del Settimo . Anche questa serie si è rivelata combattuta e l'1-1 finale lascia il Settimo nel gruppone in lotta per evitare la zona playout, senza la possibilità di rilassarsi visto che a 4 giornate dalla fine del girone, il Settimo ha +2 vittorie di vantaggio sul penultimo posto.

GARA 1

Il tabellino della gara sancisce la superiorità nel box di battuta: 15 a 5 le valide per l’attacco di Settimo che sfrutta anche l’imprecisione del partente sardo Murgia concedente ben 7 basi per ball. 8° Vittoria di stagione per il partente Varalda, e partita chiusa al 7° per manifesta.

GARA 2

Vedeva confrontarsi i due migliori lanciatori stranieri per Strike Out della serie A: Yoel Suarez Hernandez (11 ip, 4BB, 10K, 131 lanci) per Settimo e Javer Jose Fandino (8 ip, 2BB, 11K, 124 lanci) per Cagliari. Al terzo inning vantaggio Cagliari, nei due successivi risponde Settimo ed al settimo pareggio 2 a 2. Nulla di fatto all’ottavo e nono, quindi si va all’extrainnig con zero out e corridori in 1^ e 2^ base. Decimo inning risolto da entrambe le difese con doppio gioco. Attacco cagliaritano all’undicesimo inning va a segno con il singolo di Cuesta Lindsay mentre per Settimo, calo di

concentrazione fatale ed il corridore in seconda si fa trovare fuori base consentendo una facile doppia eliminazione seguito da terzo out per la difesa ospite che vale il successo 3 a 2. Da segnalare le buone prestazioni offensive di Riccardo Cirillo e Giaconino Lasaracina entrambi con un 5 su 8 di giornata.

Classifica che resta in sostanziale equilibrio con Settimo 3° (8W-8L) con 2 vittorie di vantaggio sulla zona playout. Prossima gara il 23 luglio in trasferta a Verona (9W-7L) che precede Settimo di un punto in classifica.