Torino Universitaria e Federico Conti ancora insieme

Torino Universitaria annuncia con grande soddisfazione che l'atleta Federico Conti , ala, classe 2001 vestirà la divisa biancoblu anche nella stagione 2022-2023. Nella stagione scorsa Conti, studente presso il Politecnico di Torino, è stato tra i protagonisti della promozione in C Gold, chiudendo al primo posto nella classifica dei marcatori del girone A e poi al terzo nella graduatoria totale del torneo.

«Un anno fa di questi tempi, nonostante le tante richieste in arrivo dalla categoria superiore dopo le ottime stagioni a Cuneo e Savigliano, Conti scelse il CUS e il suo progetto accademico ed agonistico – commenta il direttore sportivo Beppe Naimo -. Siamo davvero strafelici che 12 mesi dopo il comune sogno sportivo sia stato coronato dal successo e che si possa oggi pensare insieme a quella Gold che Fede ha voluto fortissimamente conquistare sul campo con i nostri colori addosso. Vincere non è privilegio di tutti e una vittoria va sempre celebrata anche come un traguardo, ma quello raggiunto è soprattutto un punto da cui ripartire insieme con rinnovata ambizione, grande entusiasmo e tanta voglia di fare bene anche al piano di sopra».