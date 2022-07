Alfieri Basket: due nuovi innesti nello staff tecnico 2022-2023

L' Alfieri Basket è felice di accogliere nello staff tecnico per la stagione 2022-2023 Marcello Zuccaro , allenatore che, a dispetto della giovane età, vanta già una grande esperienza in panchina. A partire dalla stagione 2007-2008 ha avuto modo di guidare gruppi di tutte le categorie giovanili per Tam Tam, Collegno e Rivoli. Ha guidato l'U16 Eccellenza del Tam Tam e ha fatto assistenza all'U16 Eccellenza di Collegno. Non solo giovanili però nel curriculum, visto che è stato capo allenatore, tra le altre, della serie D a Rivoli. Ora questa nuova avventura con tante aspettative di crescita per il gruppo 2009.

Con grandissimo piacere l'Alfieri Basket ufficializza l'ingresso nello staff tecnico 2022-2023 di Ina Permeti. Figlia d'arte, visto che papà Dodon è stato giocatore e coach della nazionale albanese, Ina esordisce nella A1 in Albania all'età di 16 anni tra le fila del Klubi Sportiv Studenti con cui rimarrà nei 6 anni successivi. Proprio nel 1996 vince lo scudetto U18 e arriva la convocazione in nazionale. Nella stagione 2002/2003, si traferisce a Girocastro nel Club Luftetari dove gioca l’EuroCup (ex Coppa Ronchetti). In questa stagione torna in nazionale ad Andorra per il Campionato Europeo di Divisione C vincendo la Medaglia d’oro in finale contro l’Islanda. Dal 2003 al 2007 difende i colori del KB Tirana vince il suo primo scudetto e la prima coppa della Repubblica. Dopo quattro anni nella capitale, firma per il Flamurtari Basketboll dove tra il 2007 al 2011 vince quattro scudetti di fila. Chiude la carriera in nazionale vincendo l'argento al Campionato Europeo di Divisione C in Lussemburgo nel 2008.

Ina Permeti: «Dopo una lunga carriera come giocatrice sono pronta ed entusiasta di iniziare questa nuova esperienza per poter trasmettere ai più giovani la stessa passione che mi ha guidata in tanti anni passati sui campi di tutta Europa».

Marco Galli: «Ina andrà ad implementare lo staff tecnico del gruppo Esordienti 2011-2012 coadiuvando coach Martinelli. Un upgrade di esperienza notevole per la crescita dei nostri ragazzi. Mi ha colpito molto l'entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco di Ina, il suo curriculum internazionale sarà sicuramente un valore aggiunto».