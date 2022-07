Fulgor Basket, altro colpo: Tommaso Minoli è rossoverde

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di annunciare che, il playmaker classe 1994 Tommaso Minoli , è un nuovo giocatore della Paffoni di coach Quilici. Diverse esperienze in Serie B, la vittoria del campionato 2020-2021 con la maglia di Chiusi, esterno di 187 centimetri, Minoli è un giocatore versatile, che in difesa può sfoggiare atletismo e aggressività per limitare i palleggiatori avversari.

«Minoli è un giocatore che penso si possa incastrare benissimo all’interno dei nostri meccanismi - il commento del DS Filippo Fanchini -. Nonostante sia un senior è anche lui ancora sotto i trent’anni, ha già fatto esperienze importanti e porterà alla causa proprio ciò che ci serve».

Le prime parole del giocatore: «Quando hai la fortuna o il merito di ricevere una chiamata da una società cosi importante e storica come Omegna puoi solo che accettare ed esserne orgoglioso. Ho visto tanti giocatori di alto livello vestire questa maglia e poterla indossare anche io mi rende veramente felice. Gli obbiettivi saranno competere con tutti e centrare la qualificazione per la nuova B1, ma come ogni stagione bisogna vedere cosa succede durante il campionato, sarà la crescita della squadra a determinare davvero cosa potremo fare. Le mie aspettative - conclude Minoli - sono quelle di migliorare ogni giorno per essere d’aiuto alla squadra per poterci togliere delle grandi soddisfazioni, e sicuramente di divertirmi insieme ai miei compagni, alla società e al pubblico, che spero sarà numeroso come l’ho visto sempre da avversario».

Il giocatore verrà presentato a tifosi e stampa mercoledì sera, 20 luglio, alle ore 20.