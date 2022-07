Pallapugno, il punto sui campionati

Cominciano bene i play-off del Serie A Banca d'Alba-Egea per il Nocciole Marchisio Cortemilia e per la Olio Poi Acqua San Bernardo Imperiese: i campioni d'Italia in carica, guidati da Massimo Vacchetto, hanno superato 9-4 l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Andrea Daziano, mentre la formazione ligure di Federico Raviola si è imposta per 9-5 sull'Araldica Castagnole Lanze di Cristian Gatto. Turno di riposo per la Roero Isolamenti Canalese di Marco Battaglino.