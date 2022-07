Cuneo Volley: Mattia Lilli confermato in biancoblù

Motivato e carico Lilli non vede l’ora di dimostrare il suo: «Ho scelto di continuare il mio percorso in questa società, sia per l'ambiente e l'attaccamento dei tifosi alla maglia, sia per la voglia che questo Club ha sempre avuto di far ottimi risultati. Con i nuovi innesti e il nuovo allenatore, che mi ha contattato parlandomi del suo progetto, sono convinto di poter fare una grande annata sia dal punto di vista collettivo che singolo. Sono sicuro di poter dare un importante contributo alla squadra sia in partita che in allenamento, non vedo l'ora di incominciare!».

Entusiasta della carica trasmessagli coach Giaccardi è curioso di iniziare a lavorare insieme a lui: «Come detto per Bisotto, lo scorso anno gli obiettivi raggiunti sono stati molto importanti e questo va riconosciuto e premiato. Lilli quest’anno avrà le sue chance di giocare; quando ci siamo sentiti l’ho sentito bello carico, con tanta voglia di emergere e io sono qui apposta per far sì che questo accada. Avere giocatori giovani e motivati, senza paura di lavorare è la miglior base di partenza».

Clicca sul link per guardare il video.

Photo e video credit: Bexsquared Films