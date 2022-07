Cuneo Volley: Nicholas Sighinolfi rinnova con i biancoblù

Ormai è la “sua Cuneo” e come tale, Nicholas ci tiene moltissimo: «Quando sono arrivato a Cuneo ero affascinato dallo storico club, ma ora il mio orgoglio nel vestire la maglia risiede altrove; in un progetto, nelle persone e nella passione che sono l'anima di questa società di cui mi sento onorato di fare parte. Dalla A3 ho visto una crescita costante che è culminata con la Finale di maggio. Il senso di incompiuto non mi abbandona mai, la sconfitta brucia ancora come se fosse stata ieri, ed è la benzina che mi e ci deve spingere ad arrivare in fondo anche quest'anno, non vorrei rischiare di andarmene lasciando Cuneo in A2. Di Max mi hanno detto tutti che è molto carico e spero sia la boccata di aria fresca che ci serve per fare il salto di qualità quest'anno, indispensabile per affrontare il campionato; probabilmente il più duro degli ultimi anni visto il mercato».

È dai tempi di Modena che coach Giaccardi segue il suo percorso, ora è tempo di lavorare assieme: «Sighinolfi è un centrale che mi è sempre piaciuto, ci giocai contro quando lui era nelle giovanili a Modena e io allenavo Forlì e già li mi aveva impressionato. Credo abbia confermato il suo livello in tutti questi anni e anche qui dare continuità a un reparto che ha dimostrato d’essere di alta qualità per la categoria penso sia stata la scelta migliore».

Clicca sul link per guardare il video.

Photo e video credit: Bexsquared Films