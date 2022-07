Cuneo Volley: Luca Cardona Abreu confermato!

«Sono davvero contento che Max abbia scelto di tenermi in squadra. Quest’anno abbiamo un nuovo allenatore a dirigere la panchina e mi sembra pieno di risorse; condivido a pieno la sua mentalità. Abbiamo anche nuovi innesti sul campo e non vedo l’ora di iniziare la preparazione. Spero che questa stagione mi faccia crescere tanto come giocatore, farò di tutto per crearmi un po’ di spazio in squadra. In questo campionato ci sarà tanta rivalità e spero che lo affronteremo con tanta voglia di raggiungere gli obiettivi dell’anno scorso e forse qualcosa in più» - Luca Cardona.

In lui coach Giaccardi vede un grosso potenziale: «Ci siamo incontrati e ho visto un ragazzo con il fuoco negli occhi e spero che questo fuoco quest’anno lo aiuti a raggiungere i suoi obiettivi personali, perché in quel caso sarà un’arma in più per la nostra squadra. Conto molto su questo ragazzo dalle doti fisiche incredibili. Metteremo il lavoro per farlo crescere a livello tecnico, affinché possa giocare nella categoria e aiutarci a raggiungere gli obiettivi di squadra».

Photo e video credit: Bexsquared Films