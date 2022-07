Akronos Moncalieri: arriva la conferma per Arianna Landi

L’Akronos Libertas Moncalieri è lieta di annunciare il rinnovo di Arianna Landi per la Stagione 2022/2023. Per Landi si tratta della quarta stagione in gialloblù, dopo due anni in A2 culminati con la storica promozione del 2021 e l’ultima esperienza in A1 dove nei playout è risultata determinante con le sue giocate difensive che da sempre infiammano il pubblico del PalaEinaudi.