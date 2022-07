Fulgor Basket: presentati Antelli e Minoli ai tifosi rossoverdi

«Sono onorato di essere in una piazza prestigiosa come questa – ha parlato in conferenza stampa Antelli -, sono un giocatore che porta difesa, atletismo e che gioca per la squadra». Poi è toccato a Tommaso Minoli: «Quando ero tra i giovanissimi a Castelletto, ho affrontato Omegna e ho visto giocatori di altissimo livello per la categoria. È da sempre un Club di primissimo livello, dunque vengo qui per portare tutta la mia determinazione, la mia capacità di dare una mano ai compagni per permettere alla squadra di raggiungere il miglior risultato possibile».

Sarà una stagione lunga con tante squadre che ambiscono alle prime piazze, considerata la riforma dei campionati. «La squadra, come potete osservare, è piuttosto giovane – le parole in conferenza stampa del DS Filippo Fanchini. Puntiamo ad un progetto biennale con questo nucleo di giocatori, in attesa di ufficializzare gli ultimi innesti».

A chiudere gli interventi è stato un ospite speciale, Alessandro Lana, presidente della provincia del VCO: «Sono felice di essere qui perché so quanto la Fulgor rappresenti per il territorio. Come provincia, una volta usciti da questo difficile periodo, ci potremo sedere ad un tavolo e capire in che modo possiamo essere d’aiuto, soprattutto circa la questione strutture».

Dopo la presentazione, al Tati Cafè si è tenuto un ricco aperitivo assieme agli stessi giocatori. Gli appuntamenti in casa Fulgor non finiscono qui: sabato, nel tardo pomeriggio, presso la Cooperativa Allafonte, la presentazione dello staff tecnico rossoverde.