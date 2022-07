Finali scudetto U20B: medaglia di bronzo per la Torino’81

Epilogo positivo alla Final Four per assegnare lo Scudetto U20B ad Anzio per la Reale Mutua Torino’81 Iren che conquista un ottimo terzo posto a livello nazionale. Sconfitti in semifinale contro la Expert Napoli Lions, i gialloblù non sbagliano la finalina contro la Lazio si guadagnano una meritata medaglia di bronzo.

LE ANALISI

Le parole di coach Bruno Bodrone: «Abbiamo perso 10-6 contro il Napoli Lions, che ha conquistato lo Scudetto. Siamo partiti male all’inizio, abbiamo provato a rientrare in partita, ma non è bastato. La finale per il bronzo contro la Lazio è stata una rivincita delle semifinali di Monza. È stata una bella partita, giocata bene, siamo sempre stati in vantaggio, tranne nel quarto tempo. Gli ultimi due gol ci hanno portato la vittoria. Siamo terzi classificati in Italia per la categoria U20B, sono molto contento per i traguardi raggiunti».

Commenta Simone Aversa: «Voglio complimentarmi con Bruno Bodrone e Federico Tonda Roch che hanno accompagnato i ragazzi e li hanno portati alla conquista di questo terzo posto meritatissimo. Peccato per non essere riusciti, in semifinale, a giocare con la giusta calma ed esprimere la nostra pallanuoto. Però è un terzo posto importante per tutto il nostro movimento, deve essere da stimolo per il settore giovanile. – Per poi aggiungere – Sono veramente contento per i ragazzi, perché si ricorderanno a lungo di questa esperienza. Ognuno farà il suo percorso sportivo, scolastico, professionale, ma questo rimarrà un ricordo indelebile. Spero che per qualcuno di loro sia solo una tappa nel loro percorso di crescita sportiva. Mi riferisco ai ragazzi che hanno lavorato con me tutto l’anno, se sapranno sacrificarsi ancora e tanto si potranno togliere altre soddisfazioni. – Per poi concludere – Bravi tutti, anche chi si è allenato, ma non ha partecipato alla trasferta. Penso ai ragazzi che hanno fatto parte del gruppo Under 20, che però non erano nei quattordici. Durante l’anno hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato».

LE PARTITE

Semifinale Scudetto

Expert Napoli Lions – Reale Mutua Torino’81 Iren 10-6 (3-0; 3-3; 2-1; 2-2)

Marcatori

Expert Napoli Lions: Santovito 1; Silipo 1; Telese 3; Cossu 1; Orlandino 2; Liccardo 1; Malandrino 1.

Reale Mutua Torino ’81 Iren: Ermondi 1; Cigolini 3; Costa 1; Vacca 1.

Finale 3°/4° posto

Reale Mutua Torino ’81 Iren – S.S. Lazio Nuoto 10-9 (3-2; 3-5; 2-1; 2-1)

Marcatori

Reale Mutua Torino ’81 Iren: Ermondi 1; Cigolini 3; Costa 4; Ligas 2.

S.S. Lazio Nuoto: Nenni 3; Masi 1; Bellantoni 2; Troiani 3.

LA SQUADRA

1 Davide Santosuosso

2 Gabriele Ermondi

3 Vincenzo Abate

4 Matteo Olocco

5 Edoardo Caliendo

6 Lorenzo Cigolini

7 Marco Costa

8 Niccolò Prinetto

9 Federico Ligas

10 Fabio Vacca

11 Simone Casagrande

12 Marco Eiraudo

13 Federico Conti

14 Riccardo Puecher

Allenatore: Bruno Bodrone

Vice Allenatore: Federico Tonda Roch