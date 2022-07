Cuneo Volley: abbinamenti e giornate del Campionato di serie A2 maschile

Tornata in presenza la manifestazione che da sempre apre il nuovo campionato della serie A maschile , una tre giorni in cui i dirigenti, i tecnici e gli addetti stampa vengono a contatto tra loro e partecipano a meeting e workshop sulle novità della stagione entrante.

In questa edizione, svoltasi presso lo Zanhotel & Meeting CenterGross di Bologna e organizzato in maniera eccelsa dallo staff della Lega Pallavolo Serie A, un evento PLUS, ovvero la partecipazione alla gara dei Quarti di Finale della VNL che vedeva l’Italia di Fefè De Giorgi contrapposta all’Olanda di Roberto Piazza e che ha visto il passaggio del turno alle Semifinali da parte degli Azzurri.