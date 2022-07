Torino Universitaria rinnova con Stefano Bonadio

«Nello scorso torneo di Silver Stefano è stato il nostro …ministro della difesa, ma in diverse occasioni si è rivelato decisivo anche in fase offensiva – dice il diesse cussino Beppe Naimo -. Non è un caso che l'ultimo canestro del campionato, quello che hai indirizzato una volta per tutte la gara3 della finale play-off con San Mauro, lo abbia segnato proprio lui. L'entusiasmo e la clamorosa disponibilità con cui ha disputato la passata stagione, e la carica emotiva che ha dimostrato verso i compagni e la società in questi mesi estivi, ne fanno uno dei punti fermi della squadra e anche del nostro progetto sportivo. Dopo due anni, Stefano ritroverà la Gold, che affronterà stavolta da senior ‘vero’ ma soprattutto forte di un'accresciuta consapevolezza tecnica e personale».