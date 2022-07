Torino Universitaria: Alessandro Petitti confermato per la stagione 2022-23

«Contentissimi che Petitti, studente in corso presso il Politecnico di Torino, sia ancora dei nostri - sottolinea il diesse cussino Beppe Naimo -. Un altro artefice della promozione che ha scelto senza titubanze di rimanere e che tornerà in Gold, un palcoscenico che merita per il talento, il grado di maturazione raggiunta e il bagaglio tecnico acquisito, anche se i margini di miglioramento sono ancora molto ampi. L'assaggio della precedente esperienza nel mini-campionato di due stagioni or sono fa poco testo, la sua motivazione sarà quindi molto forte: contiamo vada a sommarsi agli stimoli emotivi di una formazione giovanissima ma ambiziosa di confermarsi anche nel campionato superiore e che avrà in Ale una delle colonne portanti».