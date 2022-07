Oleggio Basketball: Olli Giacomelli primo prezioso tassello

Si parte. A inaugurare il roster 2022/2023 dell’Oleggio Magic Basket è Olivier Giacomelli! In virtù del contratto in essere l’ala piccola classe 1995 (198 cm e 98 kg) inizierà così la sua quarta stagione alla corte biancorossa, tre intere e poi si contano il suo arrivo prezioso nel mercato invernale 18/19 e il suo ritorno a metà stagione passata 21/22. Uno Squalo vero, capace di fare la differenza da entrambe le parti del campo per le sue doti tecniche e fisiche. Solido, eclettico, intenso, versatile, il giocatore perfetto per iniziare la composizione del gruppo che prenderà parte al campionato di serie B per la nona stagione consecutiva.