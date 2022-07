Fulgor Basket: Leonardo Marini rinforza il reparto lunghi

«Marini ci serviva per ampliare le rotazioni anche nel reparto lunghi - il pensiero del DS Filippo Fanchini -, ha centimetri, stazza e quel pizzico di esperienza che in quelle zone del campo serve per fare bene in questa categoria. Inoltre muove bene i piedi e ha buon raggio di tiro, caratteristiche che gli permetteranno di giocare anche assieme a Balanzoni».

«L’impatto con la società è stato sicuramente buono e non può essere altrimenti vista la storia alle spalle della Fulgor - le parole di Marini -, è stato impossibile rifiutare l’offerta proposta. Le ambizioni personali sono tante, ma con l’unico obbiettivo di rendere al meglio per la squadra».

Un altro importante tassello che entra nel mosaico di giocatori rossoverdi. Per tutti i tifosi le sorprese non finiscono qui: domani sera, ore 19:45, tutti alla Cooperativa Allafonte, per seguire la presentazione dello staff tecnico 2022-2023.