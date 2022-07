Torino Universitaria: Luca Loro prima new entry

Prima new entry nel roster di Torino Universitaria Basketball verso la stagione 2022-23. Con enorme soddisfazione, diamo il benvenuto in biancoblu a Luca Loro , ala, classe 2003, proveniente dal florido settore giovanile di Pallacanestro Biella.

Nella scorsa stagione Loro si è diviso tra la squadra di A2, in cui aveva già esordito nel campionato precedente (ma i primi punti li ha segnato nello scorso marzo contro Cantù), la serie D e l’Under 19 Eccellenza. In D è stato tra i principali artefici della vittoria del campionato da parte di Biella Next, contribuendo con una media-punti superiore ai 13 a partita. In Under 19 Eccellenza, invece, Luca ha viaggiato a 14,6 a gara: i 322 totali lo hanno collocato alla fine al quarto posto assoluto. Ma in entrambi i tornei il suo impatto a rimbalzo è stato altrettanto rilevante e decisivo.

«Luca e la sua famiglia hanno sposato con grandissimo entusiasmo il nostro progetto accademico e sportivo, li ringraziamo di cuore – commenta il diesse cussino Beppe Naimo -. Rinforziamo il roster in un ruolo importante con uno dei giovani di maggiore talento del basket regionale, che arriverà a Torino forte pure dell’esperienza di spessore maturata a livello senior nelle ultime due stagioni. Seguivamo Luca da molti mesi ed essere riusciti a portarlo al CUS è davvero motivo di enorme soddisfazione. Un ringraziamento sentito per la squisita disponibilità e per la collaborazione va a Pallacanestro Biella, che ha rinnovato la sua fiducia ormai ultradecennale nella nostra proposta universitaria e agonistica».