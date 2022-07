Fulgor Basket: presentato lo staff tecnico per la stagione 2022-23

La presentazione dello staff tecnico è entrata nel vivo grazie alla spiegazione del DS Filippo Fanchini , che ha specificato la volontà di affermarsi attraverso un progetto pluriennale e farlo con giocatori di belle prospettive in ascesa. Al tavolo era presente il coach, Daniele Quilici , il quale ha esordito: «Sono felicemente sorpreso di trovarmi qui, al 23 luglio, di fronte a così tanti tifosi. Sarà un campionato particolare, in cui probabilmente la costanza conterà più dei playoff, vista la formula per entrare nella lotta alla B d’Eccellenza. Dovremo arrivare il più in alto possibile! Abbiamo una squadra di giocatori piuttosto giovani, ma non esordienti, sono tutti ragazzi in rampa di lancio che stanno cercando l’anno della consacrazione».

A introdurre la serata il presidente Don Angelo Nigro , il quale ha rimarcato il legame di eccellenza del territorio tra la Fulgor e la Cooperativa Allafonte. Poi l’intervento dell’Assessore allo Sport della Città di Omegna, Daniele Berio , che portando i saluti dell’intero Consiglio ha voluto elogiare il progetto Fulgor Basket, sia per quanto fatto in campo nelle ultime stagioni, sia per l’impegno fuori dal campo.

Si accende l’entusiasmo nei tifosi rossoverdi, che vedranno in campo una squadra diversa da quelle a cui erano abituati nelle stagioni precedenti. È poi intervenuto Filippo Maria Pastorello, assistente di Quilici: «Per me è un onore essere in questa società, ho spesso incontrato la Fulgor da avversario, non ho mai vinto al Pala Battisti, finalmente potrò farlo (ride) e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i ragazzi».

Il presidente Angelo Nigro ha poi voluto sfruttare gli ultimi minuti per precisare: «Sono orgoglioso di far parte di una società che, anche in momenti di crisi come quelli che stiamo vivendo, continua a costruire. Lo fa attraverso la prima squadra, le famiglie, il Fulgor Minibasket e il settore giovanile, lo fa grazie agli sponsor che continuano a sostenerla. È un messaggio molto positivo di cui vado fiero!».

Non solo capo allenatore e assistente però. Non disponibile ieri, ma è stato presentato anche il nuovo preparatore atletico: Max Gagliardini, da Borgosesia. Il Team manager sarà Renzo Re, mentre il suo assistente sarà Andrea Grazioli. Fisioterapista Manuel Gavioli, mentre Pietro Scalabrini confermato come responsabile logistico della prima squadra.