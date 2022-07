Torino Universitaria: in arrivo Carlo Pietra, un altro giovane di talento

Torino Universitaria Basketball dà il benvenuto a Carlo Pietra, guardia-ala, 2003, prodotto del settore giovanile di Pallacanestro Biella. Nella stagione 2021-22 Pietra ha fatto parte dell'organico della A2 (esordio nel derby di andata con Basket Torino), è stato tra gli artefici della promozione di Biella Next dalla D alla Silver (11.5 punti di media) e ha giocato da protagonista anche il campionato Under 19 Eccellenza (16.8 a gara, il sesto in assoluto con 303 punti).