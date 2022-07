Folta rappresentanza piemontese in occasione del primo raduno stagionale della Nazionale Junior e Neo Senior di short track. Nella lista degli azzurri che si ritroveranno dal 6 all’11 agosto in quel di Bormio, infatti, figurano ben tre atleti della Velocisti Ghiaccio Torino. Si tratta dei più esperti Lucrezia Casagrande e Alessandro Picchiarelli e della new entry Francesco Picco.