Serie A Baseball Verona-Settimo

Anche nel 2023 il Baseball Club Settimo Torinese rappresenterà la città ed il Piemonte nel massimo campionato di baseball italiano.

Il manager Wong a inizio anno aveva fissato tre obiettivi principali stagionali: la permanenza nella massima serie, una crescita della qualità di gioco e l'accesso alla Coppa Italia; Con il pareggio a Verona della serie, Settimo legittima il suo 3° posto nel girone D1 pool salvezza e a Settembre accederà alle fasi della Coppa Italia. Una stagione che fino ad oggi conferma il programma di crescita della formazione Piemontese, fucina di giovani talenti, che nel qualification round ha lottato per il 2° posto fino all’ultima partita con Torino dietro ai Campioni d’Europa del Parma. L’accesso alla pool salvezza ha visto impegnato Settimo in intense e combattute serie con Cagliari - Padova e Verona, che hanno dimostrato come il i ragazzi di Wong possano stabilmente far parte di questa fascia di squadre, a ridosso delle blasonate teste di serie della serie A italiana.

Appuntamento a domenica prossima in casa a Settimo, per festeggiare la qualificazione alla Coppa Italia e la permanenza in serie A. Per l’occasione il Settimo Indosserà per la prima volta la nuova maglia di casa by Macron.

Classifica a una giornata dal termine vede Settimo 3° (9W-9L)

Prossima gara ultima giornata del girone D1 in casa contro Castelfranco Veneto Verona (4W-14L)