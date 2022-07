Cavallini e Solmi, i nuovi Head Coach e Defensive Coordinator dei Reapers Torino

Nel 2010 riceve il premio Fidaf come miglior coach d'Italia. Dal 2012 al 2015 e? con i Seamen, mentre dal 2016 inizia un'altra importante esperienza con i Warriors Bologna.

«In 35 anni di carriera ho potuto lavorare con migliaia di giocatori, riscuotendo successi e sconfitte che hanno fatto crescere me e tutti i miei ragazzi” spiega Cavallini, “sono molto contento di questa nuova opportunita? e di poterla condividere con Mauro; il mio compito non sara? solo quello di insegnare e portare i Reapers a raggiungere risultati importanti nel prossimo Campionato, ma soprattutto far esprimere alla squadra il meglio che possano dare sia in campo che fuori».

Mauro Solmi inizia la sua carriera da giocatore nel 1981 nei Warriors Bologna, un percorso che dura fino al 2001 che lo porta anche a vincere un super bowl nel 1996 con i Phenix San Lazzaro e un campionato di winter league nel 1998.

Inizia invece la carriera da allenatore gia? negli anni 1983,1986,1987 con i Green Machine di Vicenza. Nel 2010 ricopre il ruolo di DC negli esordienti Knight di San Giovanni e nel 2011 si dedica alla crescita del progetto farm team come DC nei Warriors Bologna. L'anno successivo, sempre ai Warriors, inizia la carriera di DC in prima divisione, ruolo che ha ricoperto fino alla stagione appena conclusa. Dal 2013 al 2017 e dal 2021 ad oggi e? il DC della nazionale U19.