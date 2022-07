Dopo 100 km pianeggianti intorno a Bassano del Grappa, la successiva lunga scalata, ben 20 kilometri, porta in alto i colori OVERALL TRE COLLI.

Nicolo' Pettiti 8^, pur non essendo scalatore puro, e Aronne Antonetti 10^, quesl'ultimo dopo una bella rimonta nei chilometri finali.

Da segnalare anche la bella prova di Massimiliano Belloni, all'attacco nelle fasi pianeggianti del percorso, che si e' aggiudicato il terzo posto nella speciale classifica dei traguardi volanti.