Oleggio Magic Basket, Gabriele Ballarin un altro anno da Squalo!

Dedizione, tantissima voglia di lavorare per crescere ed essere a disposizione dei compagni.

È felice l’Oleggio Magic Basket di annunciare che anche per la prossima stagione 2022/2023 l’ala/centro Gabriele Ballarin, classe 2002, sarà parte del roster della serie B. Una risorsa importante per il reparto lunghi quella del Balla (190 cm e 103 kg), che l’anno scorso è stato punto di riferimento per la squadra Under19 e un elemento su cui poter sempre contare in prima squadra.