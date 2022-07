Tutti i tifosi rossoverdi e la stampa locale sono invitati domani, martedì 26 luglio, al Porto Fly Deck di Feriolo alle ore 19:45 per la presentazione ufficiale di Leonardo Marini, uno dei nuovi lunghi della Paffoni Fulgor Basket!

Agosto si avvicina, non vediamo l’ora di vedere in campo la nuova Paffoni