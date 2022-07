Derthona Basket e Imet, la partnership si rinnova

Imet Srl è una storica Società tortonese che da oltre 40 anni si occupa della costruzione e gestione di strutture e impianti, pubblici e privati, con una attenzione particolare per la valorizzazione delle risorse locali. In questi giorni ha rinnovato la sponsorizzazione al Derthona Basket per il prossimo campionato 2022-2023, rafforzando il rapporto di fiducia fra le due realtà tortonesi. Ad accomunare le due società radicate nel territorio da sempre, sono la professionalità, la voglia di migliorarsi, l’esperienza, l’attenzione per l’ambiente ed il risparmio energetico.