Torino Universitaria e Davide Marangon ancora insieme

«Un altro rinnovo che ci dà grandissima soddisfazione. Un anno fa Davide arrivò a Torino per portare avanti i suoi studi al Politecnico, ma pure alla ricerca di una dimensione sportiva in ambito senior, dopo le importanti esperienze a livello giovanile: su tutte, la finalissima per il titolo nazionale Under 15 del 2018 - commenta il ds cussino Beppe Naimo -. Le sue doti tecniche abbinate a quelle umane gli hanno permesso di ritagliarsi un ruolo e uno spazio importanti, sia in campo che all'interno del gruppo vincitore del campionato di Silver. E anche in Under 19 Eccellenza, come fuori quota, Davide ha mostrato la propria stoffa. Ora si cimenterà per la prima volta con la Gold ma il carattere, le forti motivazioni e margini tecnici tutti da esplorare lo spingeranno di certo a fare ancora molto bene».