BEA Chieri: Andrea Bertulessi confermato assistant coach

Bergamasco di origine ma chierese di adozione, Coach Bertulessi vanta una solida carriera come giocatore tra Serie B1, B2 e C, dove ha sempre ben figurato girando il Nord Italia (Bergamo, Treviglio, Fidenza, Omegna, Asti sono solo alcune delle maglie che ha indossato). Appese la scarpette al chiodo, da qualche anno Andrea è passato dal campo alla panchina. Nell’ultima stagione ha affiancato nel migliore dei modi Coach Vassalli nella prima cavalcata di BEA nel massimo campionato regionale, contribuendo all’obiettivo della qualificazione ai PlayOff, nonostante un’annata a dir poco travagliata. Ora sarà al fianco di Coach Conti per dare continuità al gruppo chierese e guidarlo verso nuovi obiettivi.

«Coach Bertulessi è stato uno dei primi rinnovi formalizzati dopo la scorsa stagione – commenta il GM Salvatore Morena – Si approcciava al progetto in una delle sue prime esperienze in panchina ed è cresciuto tanto, mese dopo mese, insieme al gruppo. Con gran parte del resto dello staff tecnico è un importante elemento di continuità. Resta una figura centrale, su cui puntiamo molto sul lungo periodo per un coinvolgimento sempre maggiore all’interno del progetto».

Le prime parole di Bertulessi dopo il rinnovo con BEA: «Sono molto contento dell’anno appena trascorso con la Planet Smart City BEA. Nonostante i tanti infortuni, com Coach Vassalli abbiamo portato avanti un bel percorso di crescita per tutto il gruppo e, sento, anche per me come allenatore. Ora BEA vuole continuare a crescere ed è bello continuare a fare parte di un progetto così ambizioso, al fianco di Coach Conti, che sarà un ulteriore valore aggiunto per tutti noi».