Derthona Basket: il calendario della regular season dei Leoni

Il debutto in casa, al PalaEnergica Paolo Ferraris, contro la Dolomiti Energia Trentino il 2 ottobre . La prima in trasferta la settimana successiva, il 9 ottobre , sul campo di Reggio Emilia. Questi i primi due appuntamenti in calendario per la Bertram Derthona , impegnata nel secondo campionato di Serie A della sua storia.

Nella giornata di oggi, mercoledì 27 luglio 2022, LBA ha svelato le date della regular season 2022/23, la cui formula ripropone il calendario asimmetrico tra girone di andata e di ritorno. Un modo per rendere più accattivante l’annata che attende le 16 formazioni impegnate nella massima serie.

Sono tante le sfide prestigiose e ricche di fascino che attendono i Leoni: da segnare in calendario la sfida ai campioni d’Italia dell’AX Armani Exchange Milano (andata al Mediolanum Forum il 15 gennaio nell’incontro valido per la 15esima giornata, ritorno il 30 aprile al PalaEnergica Paolo Ferraris per la 14esima giornata di ritorno), quella alla Virtus Segafredo Bologna vincitrice dell’EuroCup (andata al PalaEnergica Paolo Ferraris l’8 gennaio per la 14esima giornata di andata, ritorno il 5 marzo alla Virtus Segafredo Arena nella sfida valida per la 5° giornata del girone di ritorno).

Di grande interesse per il recente passato dei Leoni, anche le sfide all’Umana Reyer Venezia – avversaria dei quarti di finale playoff nella passata stagione – in programma il 30 ottobre a Casale (5° di andata) e l’8 aprile al Taliercio (10° di ritorno) e contro la Dinamo Sassari, che sarà l’avversaria anche nella semifinale di Supercoppa il 28 settembre a Brescia. La partita di andata (10° turno) è in programma l’11 di dicembre al PalaEnergica, mentre il ritorno (23° giornata) si disputerà il 26 marzo al Palaserradimigni. Gli incontri del percorso che attende la formazione allenata da coach Marco Ramondino saranno da vivere tutti insieme, all’insegna dei colori bianconeri: via il 2 ottobre, ultima giornata il 7 maggio maggio. Sul sito di Legabasket si può consultare e scaricare il calendario completo della regular season, cliccando su questo link.



