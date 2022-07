BEA Chieri: Sebastiano Gile ancora in arancione!

Tiro mortifero dalla lunga distanza e talento nell’attaccare il canestro da fuori nonostante i 198 cm, Gile inizia a giocare nella Pallacanestro Moncalieri, quando lo nota la VL Pesaro, tra i settori giovanili più importanti d’Italia, dove giovanissimo esordisce anche in Prima Squadra in Serie B con un mito della pallacanestro italiana come Carlton Myers.

Poi torna a Moncalieri, esordendo nell’allora Serie C Regionale, e passa da Pino, Ciriè, Carmagnola, Rivalta e Settimo. Nel 2017 “Seba” sposa la causa arancio-nera e al PalaCascinaCapello trova l’ambiente ideale per esprimersi al meglio, diventando in breve tempo un punto di riferimento importante per tutto il mondo dei Leopardi. Con dedizione, umanità e grande attaccamento alla maglia, ha rappresentato per BEA uno dei protagonisti più importanti della scalata dalla Serie ad alla C Gold. Anche nell’ultimo anno il Capitano ha trascinato la squadra nei momenti in cui gli infortuni hanno complicato a dismisura il percorso, fino allo storico traguardo dei PlayOff nel massimo campionato regionale. Ora è pronto a tornare a dare spettacolo davanti al pubblico arancione.

«Siamo contenti di proseguire il percorso di crescita insieme al nostro Capitano – commenta il DS Stefano Piccionne – “Seba” è cresciuto con noi nelle ultime stagioni e siamo certi darà ancora un contributo importante e sarà d’esempio ai nostri giovani e a tutta la squadra, sapendo bene quali sono i nostri obiettivi».

Le prime parole di Capitan Gile dopo il rinnovo: «Sono davvero felice di continuare la mia avventura con BEA e di far parte ancora di questo progetto che da anni punta verso l’alto. La scorsa è stata una stagione tormentata dagli infortuni ma comunque ricca di soddisfazioni per una squadra neopromossa come era la nostra. Proveremo a crescere e migliorarci ancora per fare il meglio possibile».