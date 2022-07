Akronos Moncalieri: Alessandro Stasi nuovo Direttore Sportivo

Da sempre sportivo e grande appassionato di pallacanestro, Alessandro Stasi ha calcato la stragrande maggioranza dei parquet del basket piemontese. Ha giocato da protagonista per molti anni i campionati di Serie C e Serie D, guadagnandosi ben presto ruoli importanti a livello dirigenziale dopo aver appeso le scarpe al chiodo. Con Alessandro, l’ Akronos Libertas Moncalieri va a coprire un ruolo molto importante e delicato per il cammino in A1: un uomo di basket, d’esperienza dentro e fuori dal campo e pronto a ogni nuova sfida.

Ecco le prime parole di Alessandro Stasi da Direttore Sportivo dell’Akronos Libertas Moncalieri: «Il Campionato A1 LBF è estremamente competitivo: ci sono realtà che investono tantissimo e altre che ormai sono presenze fisse nel mondo LBF. Il nostro obiettivo deve quindi essere quello di salvarci il prima possibile per poi puntare a toglierci qualche soddisfazione in più. E per ora ci sono tutte le premesse. La società è infatti riuscita a costruire un’ottima squadra, confermando giocatrici importanti e strappando sul mercato quattro nomi molto interessanti sulla carta, oltre a un coach di grandissima esperienza come Marco Spanu. Spero di riuscire a dare al meglio il mio contributo, ovvero: diventare il miglior collante possibile tra squadra, dirigenza, staff tecnico e istituzioni. Per divertirci avremo bisogno di tanti tifosi al palazzetto e anche di nuove realtà del territorio pronte ad affacciarsi sul mondo del basket gialloblù. Ci tengo a ringraziare il presidente Alessandro Cerrato per l’opportunità che mi è stata data e anche Mario Soriente - persona che stimo molto - con il quale ho avuto l’opportunità di vivere l’esperienza pluriennale della doppia promozione dalla A3 al massimo campionato con Pallacanestro Torino. Spero di contribuire a portare una realtà prestigiosa come quella di Moncalieri sempre più in alto. Vi aspetto al PalaEinaudi!».