Cuneo ospiterà il Triangolare tra Italia, Usa e Giappone

«Un onore e un piacere essere a Cuneo in veste di organizzatore. Sono sempre venuto qui in veste di tifoso o di avversario, quando facevo parte di una società sportiva. Ci sono due grandissime realtà, maschile e femminile, con due neo presidenti eletti da poco. Un piacere essere qui e promuovere uno sport di squadra: stiamo lavorando tutti insieme per un obiettivo comune. Siamo certi che sarà un avvenimento importante per le nazionali, per gli appassionati e per i tifosi di pallavolo» - queste le parole del presidente della FIPAV Piemonte , Paolo Marangon .

Poco dopo mezzogiorno, il collegamento in diretta con Fefè De Giorgis, CT della Nazionale che per anni ha vissuto la Città e i cuneesi sia da giocatore che da allenatore di Cuneo: «Potete solo immaginare per me cosa voglia dire tornare a Cuneo. Quando ho saputo che c'era questa opportunità, di creare un evento prima del Mondiale proprio in questa città, non ho posto alcuna resistenza, anzi. Un posto speciale per me, per la mia carriera da allenatore e giocatore. Mi piace ricordare Bubo Fontana, un punto di riferimento importantissimo oltre a tutte le persone che ho conosciuto: sono stati anni bellissimi per me e per la mia famiglia. Sono contento che questo evento abbia unito le forze in campo, sono tranquillo e conosco l'ambiente, l'impianto, le persone. Sarà qualcosa di veramente bello e fatto bene. Prima di partire per questo Mondiale sarà bello passare da Cuneo, vivere un momento importante prima dell'inizio della competizione, rivedere tante persone e tanti amici. Siamo riusciti a vincere e a perdere, non ci siamo fatti mancare niente. Sono sicuro che andrà tutto bene».

Il tecnico azzurro si è poi espresso in maniera più specifica sul torneo: «Sono due amichevoli importanti. Gli Usa sono cresciuti tanto in VNL arrivando in finale e perdendo al quinto set contro una Francia ispirata. Considerando anche che loro hanno avuto il cambio dell'opposto, ritrovandosi senza Anderson. Il Giappone ha fatto una bellissima VNL, ma è stato sfortunato per l'infortunio di Ishikawa. Anche loro sono cresciuti molto, hanno migliorato la battuta e non sono più una squadra "ricezione e difesa". Un torneo molto importante dal punto di vista tecnico».

In collegamento anche il Team manager azzurro, Giacomo Giretto che sarà presto a Cuneo per organizzare tutto il soggiorno della Nazionale maggiore dal 16 al 22 agosto.



Tra le figure presenti in rappresentanza delle realtà coinvolte nell’evento, il neo eletto presidente del Cuneo Volley, Gabriele Costamagna: «Il duro lavoro di questi anni, l’impegno e la passione per riportare la piazza cuneese alla ribalta, con collaborazioni e progetti sia legati al territorio cuneese che di caratura nazionale, stanno dando i frutti desiderati. Inoltre Cuneo vanta uno dei migliori palazzetti d’Italia, da sempre il fiore all’occhiello del capoluogo, perciò è ampiamente all’altezza d’ospitare un evento legato alla Nazionale italiana, anzi direi che è proprio nelle sue corde! Le due società di apice del volley cuneese, Cuneo Granda Volley e Cuneo Volley, con le loro attività di alto livello, hanno acceso i riflettori sulla città e oggi abbiamo la possibilità di ospitare questo torneo internazionale con la Nazionale maggiore, un onore per tutti noi. Sono sicuro riscuoterà il giusto interesse, dai primi riscontri sui social c’è grande attesa e voglia di accaparrarsi le prevendite. Ringrazio la Federazione per aver riposto la propria fiducia sul nostro territorio e le FIPAV Regionale e Territoriale per aver riportato eventi di questo calibro a Cuneo».