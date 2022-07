Torino Universitaria: Matteo Porcella in cabina di regia

«Nella sua terza esperienza tra i senior, la prima vera da ...titolare, ma anche nel torneo Under 19 Eccellenza, giocato da protagonista, Matteo ha mostrato una crescita costante e una maturazione in termini di personalità che ne fanno oggi uno dei migliori play giovani in regione - commenta il ds cussino Beppe Naimo -. Non è affatto un caso che la decisiva gara3 della finale promozione a San Mauro sia girata dalla nostra parte proprio dopo una sua conclusione da tre punti. Ma, insieme alla crescita in attacco, Teo ha acquisito progressiva consapevolezza anche in marcatura. Ora la Gold, dove giocò già due stagioni fa e che disputerà per la prima volta da universitario: un campionato per uomini veri, soprattutto nel ruolo, ma il suo percorso, peraltro ancora lontano dall'essere completato, ci fa pensare che sia pronto ad affrontarlo nel modo giusto».