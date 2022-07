Cuneo Volley: l'ultimo colpo è Tim Köpfli

Alla sua prima stagione all’estero, Tim è molto entusiasta e non vede l’ora di conoscere i suoi compagni, non appena avrà ultimato le qualificazioni per il prossimo Europeo: «It is a great honor for me to be wearing the Cuneo shirt next season. For me it means a lot to be able to play my first season abroad in such a ambitious team in a beautiful and volleyball enthusiastic city and country. For my personal goals, I certainly want to keep improving as a player and I think this professional enviroment will allow me to do that and reach a new level. Now I‘m facing more competition also in the team to get playingtime on the court, which is also good and motivating for me to keep working hard and improve to help the team achieve the goals. I‘m looking forward to meeting the team and all the people of the club after the Program of the swiss national team this summer».

Gli abbiamo chiesto cosa provi a vestire la maglia della sua nazionale: «For me this is a great honor to represent and compete for my country on the volleyball court. This has been a long term target for me since I was recruited to play for Lucerne in the NLA. I hope to add my part to the history of Swiss Volleyball by qualifying this year and then playing in the next european champtionships».



Infine se avere Max come coach abbia inciso sulla sua scelta di venire a giocare a Cuneo: «Yes, since I played in the Swiss National League A he has been coaching in Lausanne UC. I have a lot of respect for what he achieved and I know for sure that he will be able to improve my technical and tactical skills».

Su di lui coach Giaccardi ha le idee chiare: «Tim è un ragazzo che ho potuto seguire in questi anni mentre allenavo Losanna, ci ho sempre giocato contro, l’anno scorso ho provato ad averlo in squadra, ma non c’è stato l’accordo. So tramite il suo Ct della nazionale che è un grande lavoratore, un ragazzo molto umile che sa di venire a Cuneo per avere una grande opportunità, perciò voglio sfruttare questa sua attitudine affinché possa darci una mano nella squadra. Sono molto contento abbia accettato la nostra offerta e gli auguro un grosso in bocca al lupo per le qualificazioni all’europeo che si svolgeranno dal 3 al 24 agosto».

Avremo quindi la possibilità di conoscerlo meglio tra un mesetto, per il momento gli auguriamo il meglio a lui e al team, dove spicca un cuneese, lo scoutman Emanuele Aime.

Scheda atleta

Nome TIM

Cognome KÖPFLI

Luogo di nascita Wettingen, Switzerland

Data di nascita 14.05.1996

Nazionalità Svizzera

Altezza 193 cm

Ruolo Schiacciatore

Numero maglia 4

Carriera

2018/19 – 2021/22 Concordia Volley Luzern Lega A

2016/17 – 2017/18 Volley Schönenwerd Lega A

2014/15 VBC Kanti Baden Lega B

Titoli MVP Swiss Supercup 2021