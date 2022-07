Un grande ritorno in casa Paffoni: Marco Torgano è della Fulgor

«L’acquisto di Marco porta esperienza e talento in seno alla squadra - commenta il DS Fanchini. Siamo felici di aver chiuso il roster con questo innesto, perché in un gruppo giovane, con tanta voglia di emergere, Torgano potrà essere un equilibratore importante. Inoltre, la sua duttilità sul parquet ci permette di contare su un altro elemento pericoloso in fase offensiva».

«Sono estremamente contento di tornare ad Omegna - le prime parole di Torgano. Fin dal primo contatto con il coach mi è piaciuta molto la sua idea di squadra e di basket. Ovviamente si torna volentieri in un posto in cui si è stati bene e si vive di pallacanestro. Le aspettative sono quelle di fare il meglio possibile in un girone di ferro. Proverò a dare tutto il mio contributo in campo e fuori dal campo!”

E allora la nuova Paffoni è praticamente formata, non vediamo l'ora di vederla in azione, a partire dal pre stagione!