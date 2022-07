Agil Igor Volley, svelato il girone delle Igorine!

Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana. Sarà questa la mappa geografica delle Igorine pronte a disputare per il quarto anno consecutivo il campionato nazionale di serie B1. La Agil Igor Volley, per il 2022/2023, è stata inserita nel girone A (cinque in tutto) e affronterà: As Pallavolo Castelfranco di Sotto, Asd Pallavolo Acqui Terme, Sporting Libertas Parella Torino, Pall. Nottolini Capannori, Asd Virtus Chiavazza Biella, Volley 2001 Garlasco, Asd Valentino Volpianese Volpiano, Caselle Volley, Libellula Volley Area Bra, Serteco Volley School Ssd Genova, Liberi e Forti 1914 Asd Firenze e Valdarninsieme Asd Figline e Incisa Valdarno.

«Torniamo a viaggiare di più e quindi con trasferte più impegnative dal punto di vista tecnico e logistico, - dice il tecnico Matteo Ingratta - dando un primo sguardo alle nostre avversarie, conoscendo il valore delle piemontesi e la grande tradizione in serie B delle toscane e i loro campi ostici, si può dire che sarà un girone impegnativo. Rispetto ad altri anni inoltre non incontreremo squadre Under e questo aumenta la difficoltà, ma sicuramente non la voglia di lavorare duramente per farci trovare pronte».