Torino Universitaria punta forte su Ivan Boglione

«Che Ivan sia ancora in questi giorni, e fino agli inizi di agosto ad allenarsi alla Panetti con il preparatore Sorgetti, la dice lunga sulla sua 'fame' nei confronti della prossima stagione - commenta il ds cussino Beppe Naimo -. Nello scorso campionato di Silver si è ritagliato con tenacia uno spazio in campo e nel gruppo: vista la giovanissima età ha ampi margini tecnici e di identità personale, e sta dimostrando attaccamento, identità e grande volontà: crescerà ancora e siamo sicuri che ci darà una grossa mano sotto i tabelloni, e in attacco anche sugli esterni viste la predisposizione nel tiro dalla distanza».