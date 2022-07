Derthona Basket: Ecoprogram Flotte viaggia insieme ai Leoni

Ecoprogram Flotte nasce nel 2005 come spin off all’interno del Gruppo Ecoprogram (fondato nel 1989) con l’obiettivo di personalizzare ulteriormente i servizi proposti dall’azienda ai clienti. Con un occhio di riguardo all’innovazione e al digitale, il Gruppo Ecoprogram è vicino al tema della sostenibilità e del green, aspetto che la accomuna al Derthona Basket.

Forte di un’esperienza trentennale nel mercato delle facility aziendali, dei servizi logistici legati al mondo dell’automotive e nel commercio di veicoli appartenenti alle grandi flotte, Ecoprogram rappresenta un punto di riferimento a livello locale e nazionale, forte di 22 piattaforme, per un totale di 450 mila metri quadrati di superficie, dislocate lungo le principali arterie autostradali d’Italia. Con questa comunione di valori e ideali, la partnership tra le due Società si rafforza ulteriormente nella stagione 2022/23, la seconda dei Leoni in Serie A.

Le parole di Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona: «In questi anni il Derthona Basket è cambiato profondamente, abbiamo avuto la fortuna di crescere moltissimo arrivando sino alla Serie A, calcando i palcoscenici più importanti della pallacanestro italiana. Dobbiamo ringraziare le persone e le aziende che hanno continuato, negli anni, ad accompagnarci nel nostro percorso, dimostrando amore verso il nostro territorio e fiducia in quello che la nostra Società rappresenta per Tortona e i tortonesi. Ecoprogram Flotte fa parte dei nostri storici partner e l’affetto che Gianluca Barabino e tutto il suo staff continuano a manifestarci anno dopo anno è motivo di grande orgoglio per noi».