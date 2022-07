Torino Universitaria: fiducia assoluta in Andrea Porcella

«Tecnica, fisico e faccia tosta non difettano di sicuro – commenta il diesse cussino Beppe Naimo -, l’esperienza accumulata nella scorsa stagione in Silver e Under 19 Eccellenza oltre che nel suo campionato di Under 17 Eccellenza, gli daranno la spinta giusta per ritagliarsi spazio in un gruppo dove ciascuno sarà chiamato a dare il proprio contributo per crescere a livello individuale e nel contempo far crescere gli altri e la squadra. Il suo percorso di maturazione ha davanti ancora moltissime tappe e la carta d’identità dice anni 17, ma il talento e l’approccio …da veterano palesato nella scorsa stagione e la ferrea volontà fanno ritenere che sia già attrezzato per misurarsi con la categoria. Abbiamo tutti grande fiducia in Andrea».