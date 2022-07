BEA Chieri: ufficiali le avversarie della C Gold

Il Comitato Regionale FIP Piemonte oggi, 29 luglio 2022, ha ufficializzato l’elenco delle squadre partecipanti al Campionato di Serie C Gold 2022-2023. Sono 14 le iscritte al massimo campionato regionale (contro le 12 della scorsa stagione, ndr), con la formula della prima fase che prevede un girone unico. La Planet Smart City BEA Chieri, rincontrerà Don Bosco Crocetta, Basket Club Serravalle, Amatori Basket Savigliano, Usac Rivarolo, Arona Basket, Pallacanestro Ciriè, Collegno Basket, Teens Basket Biella. Dalla C Silver arrivano CUS Torino, Valsesia Basket e Pallacanestro Chivasso, a cui si aggiungono le new entries Derthona Basketball Lab e la ligure Next Step Basket Rapallo.