Basket Torino vestirà adidas dalla prossima stagione!

Grazie all’accordo con Advanced Distribution Spa, distributore ufficiale del marchio tedesco in Italia, per le prossime tre stagioni sportive adidas sarà il partner tecnico della Società per il materiale sportivo da gioco, allenamento e rappresentanza dalla prima squadra al Settore Giovanile. Nata nel 1949, adidas si è subito imposta sul mercato mondiale come una delle più grandi produttrici di abbigliamento sportivo.