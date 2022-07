Derthona: i Leoni scelgono i loro numeri di maglia

La seconda stagione in Serie A della Bertram Derthona ha preso il via: sono sei le conferme e sei i volti nuovi nel roster della squadra. Scopriamo insieme i numeri di maglia che indosseranno nel corso del 2022/23.

Fedeltà al proprio numero, che li ha accompagnati per larga parte della carriera, per tutti i giocatori confermati: capitan Tavernelli continuerà a indossare la canotta #8 «che mi ha accompagnato in tutte le squadre in cui ho giocato ad eccezione di un’annata a Omegna», Filloy il #12 a cui è «molto affezionato perché lo hanno avuto anche mio padre e i miei fratelli» e Severini il 20, con cui scende in campo «dagli anni in cui sono stato a Treviso. Mi ha portato fortuna per cui ho deciso di tenerlo anche nelle stagioni successive».

Continuità anche per gli americani: Daum avrà nuovamente il #24 che «sceglieva mia madre, che mi ha fatto crescere molto come giocatore. Il 24 rappresenta la famiglia e le persone che mi vogliono bene», Macura e Cain rispettivamente il 55 e il 30. J.P. lo indossa sin dai tempi del College, quando «il 33 che avevo all’high school era ritirato a Xavier, per cui ho dovuto cambiare», mentre Tyler rimane fedele al numero che «ho avuto nel corso di tutta la mia avventura universitaria».

Oltre a Tavernelli, i due playmaker della squadra sono Semaj Christon e Leonardo Candi: il primo ha scelto il numero 0, mentre il giocatore classe ’97 ha optato per il #7, «che ha indossato mio padre quando giocava a calcio. Da ragazzo avevo il numero 13, poi da quando mi sono trasferito alla Fortitudo lo ho dovuto cambiare perché era ritirato e ho sempre scelto il 7».

All’insegna della continuità anche le decisioni degli altri esterni della Bertram Derthona per il 2022/23: Demonte Harper scenderà in campo con la canotta #22 da cui è «rimasto attratto sin dal momento in cui lo ho dovuto scegliere nel mio anno da freshman all’high school. Mi è piaciuto sin sa subito e l’ho selezionato in tutte le squadre in cui ho giocato», mentre Niccolò Filoni è fedele al 75 che ha avuto «fin dai tempi di Bassano, la mia prima esperienza lontano da casa. Spero che mi accompagni per tutto il resto della mia carriera».

Nel reparto lunghi, continua vestire il #43 Leon Radoševi?, mantenendo quello «che ho sempre scelto nelle squadre in cui ho giocato», mentre Leonardo Okeke ha scelto il 13, «un numero che mi piace davvero molto», per la sua prima stagione con la maglia bianconera.

I Leoni si presentano, ecco le scelte dei loro numeri di maglia.