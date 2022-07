Fitarco Piemonte - Coppa Europea Giovanile

La squadra femminile ricurvo Under18 (Allieve), composta da Kaede Marsili (Arcieri Varian), Giada Fiorot e Elena Branca, cede solamente nella finale contro la Francia 2-6, dopo aver ottenuto la seconda posizione in qualifica e aver battuto nell’ordine: la Lettonia ai quarti (5-1) e l’Olanda in semifinale (6-2).

Nell’individuale Marsili aveva chiuso la qualifica in ottava posizione con 633 punti, accedendo così direttamente ai sedicesimi di finale contro l’olandese Van der Ven battuta alla freccia di spareggio (9-8); la settimese è però poi stata fermata dalla polacca Stoma 0-6 nel turno successivo.

Assieme a Francesco Poerio PIterà ha inoltre preso parte alla gara mixedteam: dopo il successo negli ottavi contro l’Azerbajan per 5-3, il duo azzurro è stato fermato per mano della Polonia 1-5 ai quarti.