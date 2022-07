Derthona Basketball Lab: benvenuto Federico Tosarelli

Si arricchisce di un altro professionista lo staff tecnico delle giovanili della Bertram Yachts Derthona Tortona . Dopo il recente arrivo di Enrico Rocco, il club bianconero dà il benvenuto a Federico Tosarelli , 28enne coach bolognese che fornisce ulteriore qualità alla pattuglia di allenatori del settore giovanile guidato dal responsabile tecnico Luca Ansaloni. Formatosi a Bologna nella Fortitudo 103 Academy, il giovane tecnico arriva a Tortona da un quadriennio vissuto nella Pallacanestro Don Bosco Livorno, culminato con la conquista della medaglia di bronzo ottenuta da assistente all’ultima Finale Nazionale Under 19 Eccellenza. In bianconero Tosarelli sarà anche il capo allenatore della squadra partecipante alla Serie C Gold , il massimo campionato regionale senior la cui assegnazione del titolo sportivo al Derthona Basketball Lab è stata ufficializzata ieri dalla FIP e che il Club del presidente Claudio Coffano affronterà esclusivamente con i giocatori delle giovanili. L’arrivo dell’ex Livorno va così a completare il quadro degli staff tecnici della C Gold e delle tre squadre di Eccellenza della Società, in attesa di definire la composizione degli staff di tutte le altre formazioni bianconere iscritte ai tornei 2022/23: Serie C Gold : capo allenatore Federico Tosarelli, assistenti: Andrea Fanaletti, Marco Palumbo; U19 Eccellenza : capo allenatore Luca Ansaloni, assistenti: Federico Tosarelli, Marco Palumbo; U17 Eccellenza : capo allenatore Enrico Rocco, assistente: Andrea Fanaletti; U15 Eccellenza : capo allenatore Federico Tosarelli, assistente: Marco Palumbo.

DICHIARAZIONI

Federico Tosarelli: «Essere approdato al Derthona Basket rappresenta per me un’opportunità di crescita ulteriore dopo 4 anni sicuramente importanti sia a livello sportivo che umano a Livorno. Ho colto questa occasione perché vedevo la possibilità di fare un ulteriore salto in avanti e anche di confrontarmi con una società di Serie A e con uno staff già importante pure a livello di settore giovanile che mi permetterà di arricchirmi professionalmente. Che contributo penso di dare? Spero innanzitutto di continuare il mio percorso di miglioramento. Mi piace tanto l’importanza che il Club sta dando al settore giovanile, si vede palesemente la voglia di crescere e poter dare una mano a questo progetto di investimento esistente anche sulle giovanili mi dà ancor più entusiasmo».

Il direttore sportivo del Derthona Basketball Lab, Andrea Ablatico: «Federico è un ragazzo emergente, lo abbiamo seguito anche alle Finali Nazionali, reduce da una collaborazione pluriennale con la Don Bosco Livorno da cui anni fa prendemmo Edoardo Casalone, a dimostrazione che è un club che forma gli allenatori. Faremo affidamento su di lui per il futuro perché sicuramente sarà bravo a prendere esempio da due coach esperti come Ansaloni e Rocco. Siamo contenti che abbia abbracciato il nostro progetto, in cui puntiamo a fare un settore giovanile di livello anche come allenatori. La parola d’ordine – continua – che ci ha ispirato per comporre lo staff che andrà ad affrontare la prossima stagione è continuità. La stiamo finalmente perseguendo, siamo al secondo anno sotto il “regno” di Ansaloni e con i giocatori che stiamo reclutando pensiamo di poter proseguire sul solco della passata stagione. Non ci poniamo limiti, stiamo mettendo il massimo impegno per diventare una realtà consolidata a livello nazionale».

LA SCHEDA

Classe 1994, originario di Bologna, Tosarelli comincia la sua carriera da allenatore ad appena 19 anni nelle giovanili della Fortitudo 103 Academy, il settore giovanile della Fortitudo Bologna, dove resta cinque stagioni. L’anno dopo, stagione 2018/19, inizia i suoi quattro anni alla Pallacanestro Don Bosco Livorno, dove parte con i gruppi U15 Eccellenza e U16 Eccellenza, raggiungendo con quest’ultimo i quarti di finale a livello nazionale nelle vesti di assistente. Nella stagione appena conclusa ricopre molteplici ruoli, coordinatore del settore giovanile, capo allenatore dell’U15 Eccellenza, arrivata quarta in Toscana, e vice allenatore della prima squadra militante nella Serie C Gold toscana e dell’U19 Eccellenza riuscita a salire sul podio tricolore dopo aver vinto il titolo regionale toscano.