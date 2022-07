Biella Rugby, sarà affidata a Roberto Pintado la preparazione degli avanti

Roberto Pintado è il nuovo coach degli avanti di Biella Rugby . Uomo di rugby e di esperienza, si è formato all’Alcobendas Rugby Union nella massima divisione spagnola e per la Spagna ha vestito la maglia della Nazionale in diverse occasioni. Quando ha terminato la carriera come giocatore, è tornato al suo club di origine per vestire i panni dell’allenatore della mischia ed è stato subito un successo, tant’è che nel 2012 il suo club ha vinto la Coppa del Rey. Nel suo nuovo ruolo è stato molto influenzato da Daniel Hourcade che allenava Alcobendas.

Dopo aver allenato al Majadahonda RC, ha trascorso due stagioni nella divisione portoghese dell’Honra allenando il club storico del GDS Cascais ed ottenendo il secondo posto in campionato al termine dell’ultima stagione. Al suo fianco in questa occasione, una vecchia e cara conoscenza di Biella Rugby: Cal McLean. «È stato proprio Cal a mettermi in contatto con Biella Rugby,» spiega Pintado, «avevo voglia di sperimentare il ‘mio’ rugby in un altro paese e ringrazio tantissimo tutti per l’opportunità che mi è stata data. Per me concentrarmi ad essere allenatore della mischia ordinata è un enorme piacere ed è la cosa che mi piace fare di più in assoluto. Dopo le videochiamate di conoscenza, il pensiero di collaborare con Alberto Benettin mi stimola molto. Durante la mia permanenza a Biella sarò a disposizione del club nella fase di formazione e sviluppo in modo da contribuire alla crescita di tutti i ragazzi prima dell’arrivo alla prima squadra. L’Italia è un paese che mi stimola molto, non vedo l’ora di conoscere e imparare la vostra cultura».

Alberto Benettin: «In tanti, oltre a McLean ci hanno raccomandato Roberto, non vediamo l’ora di conoscerlo personalmente. Arriverà a Biella con l’inizio della preparazione, in agosto. È un grande lavoratore, preparatissimo nelle mischie, nelle touche e sui punti d’incontro. Meticoloso nella preparazione delle partite, sia sul campo che con l’analisi video. Ci siamo già sentiti più volte, mi ha chiesto i video della scorsa stagione per analizzare le fasi statiche e dinamiche della nostra mischia, darà sicuramente una forte mano alla crescita di tutto il club».

Corrado Musso: «Abbiamo cercato a lungo una figura che potesse seguire i nostri avanti, l’idea era quella di cercare un giocatore e allenatore considerata la bella esperienza fatta con Benettin per il reparto degli avanti, ma quando Cal ci ha contattati e girato il curriculum di Roberto siamo rimasti favorevolmente colpiti, tanto da cambiare i nostri progetti. Dopo una serie di colloqui non abbiamo avuto dubbi, riteniamo sia un gran lavoratore e super appassionato di mischia ordinata. Un valore aggiunto per tutti i ragazzi che avranno la fortuna di lavorare con lui. È un uomo di rugby, un uomo di club e le difficoltà iniziali dovute alla lingua, sono certo, verranno superate in brevissimo tempo».